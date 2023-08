Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 119,75 EUR zu.

Das Papier von Beiersdorf legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 119,75 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 120,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 118,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.451 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,39 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,38 EUR am 02.11.2022. Abschläge von 22,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,73 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

