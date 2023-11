Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Mittwochvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 123,00 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 123,00 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 123,00 EUR an. Bei 122,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 3.166 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 4,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2022 bei 95,54 EUR. Abschläge von 22,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 128,09 EUR.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

