Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag fester

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 132,15 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 132,15 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 132,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.349 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 0,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,30 EUR. Mit Abgaben von 20,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,50 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,94 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

XETRA-Handel: DAX zum Start in Grün

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr abgeworfen