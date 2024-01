Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 136,35 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 136,35 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,40 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 135,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.217 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 0,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2023 (107,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 21,09 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 134,27 EUR.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 28.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

