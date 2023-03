Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 111,20 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 110,85 EUR. Mit einem Wert von 111,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 42.366 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2023 auf bis zu 115,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 3,68 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2022 Kursverluste bis auf 81,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,51 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 111,96 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.945,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 03.08.2023 gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,86 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie verliert: Beiersdorf mit zweistelligem Wachstum - RBC hebt Ziel für Beiersdorf

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf