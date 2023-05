Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 125,80 EUR

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 125,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,40 EUR. Bei 126,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 31.661 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2023 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 88,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,41 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 119,54 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,93 EUR je Aktie.

