Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 144,75 EUR nach oben.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 144,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 144,95 EUR. Bei 144,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.293 Beiersdorf-Aktien.

Am 08.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2023 auf bis zu 113,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Beiersdorf-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,55 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

