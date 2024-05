Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Donnerstagnachmittag

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 146,25 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 146,25 EUR nach oben. Bei 146,30 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,35 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.305 Stück gehandelt.

Am 09.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 146,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 113,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,46 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 140,55 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,42 EUR je Aktie.

