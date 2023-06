Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 117,40 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 117,45 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,50 EUR nach. Bei 117,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.298 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 03.05.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 9,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2022 bei 88,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 24,27 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 121,65 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Beiersdorf-Aktie: Was Analysten von Beiersdorf erwarten

Beiersdorf-Aktie springt auf Rekordhoch: Beiersdorf steigert Umsatz im ersten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com