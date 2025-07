Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 108,50 EUR nach.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 108,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 108,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.035 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 139,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2024). Mit einem Zuwachs von 28,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 2,86 Prozent sinken.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 141,30 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

