Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Dienstagmittag ins Minus

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,8 Prozent auf 101,95 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 101,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 36.904 Stück.

Bei 107,50 EUR erreichte der Titel am 10.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 5,16 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 29,05 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,23 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.945,00 EUR gegenüber 1.945,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Beiersdorf am 01.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

