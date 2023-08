Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 120,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 120,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 120,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.117 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,38 EUR am 02.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 126,73 EUR.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,98 EUR je Aktie belaufen.

