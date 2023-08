Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 120,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 120,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 120,55 EUR. Bei 120,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 21.749 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 126,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,98 EUR je Aktie aus.

