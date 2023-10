Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 121,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 121,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 121,40 EUR. Bei 122,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 36.087 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 03.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2022 bei 93,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 23,33 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 128,27 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 28.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,96 EUR je Aktie aus.

