Aktie im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Donnerstagnachmittag ein

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 90,76 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 90,76 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 90,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 173.283 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,70 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 4,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,50 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

