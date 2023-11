Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag gefragt

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 123,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 123,75 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 124,10 EUR zu. Bei 123,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 107.288 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 3,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.11.2022 bei 96,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 28,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 128,09 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.215,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.215,00 EUR.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

