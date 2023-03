Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 111,75 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 111,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 110,75 EUR. Bei 110,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.013 Stück gehandelt.

Am 23.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 115,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,20 Prozent. Am 11.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,96 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.945,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 1.945,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

