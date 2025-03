Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag höher

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 134,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 134,25 EUR. Bei 134,35 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 133,55 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 6.629 Aktien.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 10,09 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,54 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 146,00 EUR an.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Freundlicher Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Donnerstagmittag leichter