Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 135,05 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 135,05 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,45 EUR. Bei 133,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.399 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 9,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (120,10 EUR). Abschläge von 11,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,00 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Freundlicher Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Donnerstagmittag leichter