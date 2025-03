Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 135,80 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 135,80 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 135,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 133,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 102.805 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 8,84 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 120,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 13,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,79 EUR je Aktie.

