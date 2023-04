Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 121,25 EUR

Um 17:35 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 121,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 120,05 EUR. Bei 122,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 347.155 Beiersdorf-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 124,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei 86,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 115,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 28.04.2022.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

