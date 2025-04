Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 117,20 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 143.299 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 110,95 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,33 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 145,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,76 EUR je Aktie aus.

