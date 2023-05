Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf büßt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 123,95 EUR

-1,12% Charts

News

Analysen

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 124,25 EUR. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 123,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.854 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,94 EUR am 21.06.2022. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 39,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,54 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Was Analysten von Beiersdorf erwarten

Beiersdorf-Aktie springt auf Rekordhoch: Beiersdorf steigert Umsatz im ersten Quartal

Wochenauftakt an der Börse Frankfurt: DAX letztlich kaum bewegt - 16.000er-Marke bleibt in Sichtweite

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf