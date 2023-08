Beiersdorf Aktie News: Anleger greifen bei Beiersdorf am Donnerstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 120,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 09:05 Uhr 0,8 Prozent. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.423 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,38 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 22,25 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,73 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

