Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 121,30 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 121,30 EUR zu. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,70 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 56.307 Aktien.

Am 03.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 6,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2022 bei 93,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,73 EUR an.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,98 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

