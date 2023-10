Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag im Plus

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 122,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 122,30 EUR zu. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,55 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 122,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 34.134 Stück.

Am 03.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2022 Kursverluste bis auf 93,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 128,27 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

