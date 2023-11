Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 123,30 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 123,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 123,00 EUR. Mit einem Wert von 123,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.394 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 4,30 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 97,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2022). Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 21,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 128,09 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.02.2025.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,94 EUR je Aktie.

