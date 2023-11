Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag nahezu unbewegt

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 123,40 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 123,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,90 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 123,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,20 EUR. Zuletzt wechselten 28.467 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 03.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 4,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.11.2022 (97,14 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 21,28 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 128,09 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich im Minus

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge