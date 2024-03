Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 135,40 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 135,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,50 EUR aus. Bei 135,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.235 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 6,28 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 110,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 18,43 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,834 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,11 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.215,00 EUR gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.

