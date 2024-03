Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Montagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 135,25 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,30 EUR zu. Mit einem Wert von 135,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.598 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,40 Prozent. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 22,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,60 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.215,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.

