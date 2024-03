Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 135,55 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 135,55 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 136,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.875 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 143,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 5,80 Prozent niedriger. Bei 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 134,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer