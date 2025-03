Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Beiersdorf

Beiersdorf im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 135,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 135,00 EUR. Bei 134,65 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.146 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,48 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,04 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,00 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags mit Abgaben

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren