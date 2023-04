Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 120,95 EUR

Um 11:48 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 121,60 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,75 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.909 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,10 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 2,01 Prozent wieder erreichen. Bei 86,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,45 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,11 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 28.04.2022 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

