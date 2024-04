Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 130,80 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 130,80 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 131,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 120.525 Beiersdorf-Aktien.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 143,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 13,30 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2022 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,45 EUR an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,39 EUR je Aktie.

