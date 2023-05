Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 125,65 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 125,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 125,90 EUR. Bei 124,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.021 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Gewinne von 2,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 88,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2022). Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 41,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

