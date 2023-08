Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Vormittag

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 120,95 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 120,95 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 120,90 EUR. Bei 120,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 4.804 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,32 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 93,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Mit Abgaben von 22,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 126,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,97 EUR je Aktie aus.

