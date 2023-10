Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 123,40 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 123,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 123,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54.644 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,38 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Abschläge von 24,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 128,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.215,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.215,00 EUR.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,97 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

