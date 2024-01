Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 138,65 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 138,65 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 139,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.786 Beiersdorf-Aktien.

Bei 139,55 EUR erreichte der Titel am 12.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 0,65 Prozent Luft nach oben. Am 12.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 22,32 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,20 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Investment-Tipp Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse