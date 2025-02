Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 126,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 126,75 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.077 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (120,10 EUR). Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 5,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,63 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

