Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 136,25 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 136,25 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,35 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.554 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 143,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 110,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Nachdem im Jahr 2022 0,700 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,834 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,60 EUR.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem Umsatz von 2.215,00 EUR, gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

Beiersdorf-Analyse: Bernstein Research stuft Beiersdorf-Aktie mit Market-Perform ein

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone