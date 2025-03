Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 135,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 135,05 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 136,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,90 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197.006 Stück gehandelt.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 8,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 11,07 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 146,00 EUR an.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,79 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags mit Abgaben

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren