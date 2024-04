Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 131,45 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,45 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 131,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.364 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,834 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,45 EUR an.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

