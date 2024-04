Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 131,45 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 131,45 EUR zu. Bei 132,20 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.305 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 9,47 Prozent wieder erreichen. Am 21.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 13,73 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,45 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

