Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 118,35 EUR

0,81% Charts

News

Analysen

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 118,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,40 EUR. Mit einem Wert von 117,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.193 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.06.2022 (88,94 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 24,88 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,92 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Beiersdorf am 03.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,95 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Beiersdorf-Aktie: Was Analysten von Beiersdorf erwarten

Beiersdorf-Aktie springt auf Rekordhoch: Beiersdorf steigert Umsatz im ersten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com