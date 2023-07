Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 115,60 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 115,60 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 115,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 116,00 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 68.015 Aktien.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 10,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 93,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,22 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 123,50 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.215,00 EUR umgesetzt worden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,98 EUR je Aktie aus.

