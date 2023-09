Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 123,25 EUR nach oben.

Das Papier von Beiersdorf legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 123,25 EUR. Bei 124,95 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 124,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.162 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 4,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 93,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 24,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 129,25 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,96 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Beiersdorf abgeworfen

Beiersdorf-Aktie fester: JPMorgan stuft Beiersdorf hoch - Kursziel angehoben