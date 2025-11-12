Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 94,00 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 94,00 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 94,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,22 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 3.242 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Gewinne von 46,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 87,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 7,43 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein