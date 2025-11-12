DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Kursverlauf

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag gesucht

12.11.25 12:04 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag gesucht

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 94,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
94,02 EUR 1,58 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 94,44 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,44 EUR. Bei 94,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 18.104 Aktien.

Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 45,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,02 EUR am 26.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 8,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,00 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen