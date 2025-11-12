Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 94,44 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 94,44 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,44 EUR. Bei 94,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 18.104 Aktien.

Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 45,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,02 EUR am 26.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 8,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,00 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

