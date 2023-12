Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagvormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 134,70 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 134,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 134,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.624 Beiersdorf-Aktien.

Am 12.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,95 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 0,19 Prozent Luft nach oben. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,83 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

