Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 134,95 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 134,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 135,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 133,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 90.280 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 0,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 105,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 129,67 EUR.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,94 EUR je Aktie belaufen.

